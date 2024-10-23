Yenilikçi Eğitim Ekosistemi, Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı ve Modern Müfredatı benimseyen Modern Bilimler Akademisi Okulları, Medicana Grubunun kalite standartları doğrultusunda iddialı bir şekilde büyümeye devam ediyor. “

MBA Okulları bu kapsamda “Dünya Mol Günü” etkinlikleri çerçevesinde, 10. sınıf öğrencileri mol kavramının hayatın her alanında yer aldığını vurgulamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinliklerde öğrenciler, tişörtlerinin üzerine farklı mol sembolleri tasarlarken, hazırladıkları mol temalı ikramlar ve pastalarla güne anlam kattılar.

Etkinlik sonunda konuşan MBA Okulları kimya öğretmeni ve lise müdürü, bu tür faaliyetlerin teorik eğitimin yanı sıra eğlenceli ve interaktif öğretim yöntemleriyle öğrencilerin daha kalıcı öğrenmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler, bu tarz etkinliklerle kimya öğrenme süreçlerinin daha keyifli ve kalıcı hale geldiğini belirttiler.