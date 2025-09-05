Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır balcılıkla uğraşan Nusret Amca, artık sadece şehirde değil uluslararası alanda da tanınıyor. “Pehlivan Bal” markasıyla Kahramanmaraşlıların gönlünde yer edinen Nusret Amca, dünya genelinde gastronomi sayfaları ve sosyal medya fenomenlerinin de ilgisini çekti.

Özellikle 61 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü model Bella Hadid’in sosyal medya hesabında Pehlivan Bal’a yer vermesi, Kahramanmaraş’ın bu geleneksel lezzetini küresel vitrine taşıdı. Hadid’in paylaşımı sonrası markaya olan ilgi artarken, Pehlivan Bal kısa sürede uluslararası alanda da adından söz ettirmeye başladı.

Paylaşım sonrası mutluluğunu dile getiren Sapsız, Bella Hadid’e teşekkür ederek, “Balımızın tadını dünyaya duyurdu. Kendisini Kahramanmaraş’a davet ediyorum. Gelirse hem meşhur Maraş dondurmamızdan hem de balımızdan ikram etmek isterim.” dedi.