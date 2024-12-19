Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve edebiyat tutkunlarını yazarlarla bir araya getiren “Kütüphane Söyleşileri” programı, yine dopdolu bir etkinliğe sahne oldu. Şair ve yazar Duran Boz’un konuk olduğu etkinlik, katılımcılara Türk edebiyatının derinliklerinde keyifli bir yolculuk sundu. Kahramanmaraş’ın kültürel hafızasında önemli bir yer tutan Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşi, şehirde edebiyat ve düşünce dünyasına duyulan ilginin bir göstergesi niteliğindeydi. Etkinlik boyunca Duran Boz, Türk düşünce ve edebiyat tarihinde derin izler bırakmış olan “Büyük Doğu,” “Diriliş,” “Edebiyat” ve “Mavera” dergilerinin etkilerini masaya yatırdı. Boz, bu dergilerin sadece dönemin edebiyat anlayışını değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel yapısını da şekillendirdiğini vurguladı. Ayrıca bu süreçte kendi yazın hayatına ve kişisel görüşlerine dair detaylar paylaşarak katılımcılarla samimi bir bağ kurdu.

Edebiyatın Yol Göstericileri

Dergilerin Türk edebiyatındaki yerini ve bıraktığı izleri ele alan Boz, özellikle Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu gibi isimlerin bu yayınlar aracılığıyla düşünce dünyasına nasıl yön verdiğini detaylandırdı. Konuşmasında, bu dergilerin Türkiye’nin sosyal ve kültürel dönüşüm süreçlerindeki öncü rollerine dikkat çeken Boz, dinleyicilere hem edebi hem de tarihsel açıdan geniş bir perspektif sundu. Etkinlik sonunda söz alan katılımcılar, hem Büyükşehir Belediyesine hem de şair ve yazar Duran Boz’a bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti. Söyleşinin bilgi dolu ve ilham verici olduğuna dikkat çeken katılımcılar, bu tür etkinliklerin devam etmesini arzuladıklarını dile getirdi