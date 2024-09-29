Kahramanmaraş, edebiyatseverler için anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Düşeyaz Dergisi tarafından organize edilen 3. Şiir Şöleni, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Kitap Ağacı Yayınevinin katkılarıyla gerçekleşen Şölen, pek çok şair, edebiyat tutkunu ve şiir severin katılımı ile büyük bir ilgi gördü.

Şiir şöleninde, Düşeyaz Dergisi'nin katkılarıyla edebiyata gönül vermiş isimlerle bir araya gelirken, Kahramanmaraş'ın edebiyat dünyasının yeri de bir kez daha ön plana çıktı.