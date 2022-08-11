Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 12 Ağustos Cuma günü ‘Düşüncemizin ve Hikâyemizin Büyük Sesi: Rasim Özdenören’ adlı panel etkinliği gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Yazar Duran Boz’un yapacağı etkinliğin konukları ise Prof. Dr. Şaban Sağlık, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Doç. Dr. Selim Somuncu, Yazar İbrahim Demirci ve Necip Evlice olacak. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, saat 20.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm Kahramanmaraşlıların etkinliğe davetli olduğu belirtildi.