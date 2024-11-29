Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-32” operasyonlarında 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılın 10 ayında göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 6 bin 339 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 göçmen kaçakçısının çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını aktardı.

Ülke genelinde dün düzenlenen "Kalkan-32" operasyonları hakkında bilgi veren Yerlikaya, operasyonlarda 13'ü yabancı uyruklu toplam 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade etti.