Biyometrik Giriş Dönemi Başladı

Paylaşımda, e-Nabız mobil uygulamasına artık biyometrik doğrulama yöntemiyle giriş yapılabileceği belirtildi. Kullanıcılar, dilerse parmak izi ya da yüz tanıma özelliğini kullanarak e-Nabız profillerine hızlı ve güvenli şekilde erişebilecek.

Eczane İşlemleri Daha Pratik

Yeni güncelleme sayesinde, “Reçetelerim” menüsüne eklenen T.C. Kimlik Numarası ve Reçete Numarası içeren karekodlar ile vatandaşların eczanelerden ilaç temin etmesi kolaylaştırıldı. Bu özellik, özellikle yaşlı ve kronik hastalık sahibi vatandaşların işini büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Tek Tıkla Randevu İmkanı

e-Nabız’ın yeni versiyonunda, geçmişte randevu alınan hekimlerden tekrar randevu almak artık çok daha basit. Kullanıcılar, herhangi bir ilave bilgi girmeden tek tıkla yeniden randevu alabilecek. Ancak hekimin çalışma cetveli doluysa sistem, uygun randevu bulunamadığına dair uyarı verecek.

"Bizden Haberler" Bölümüyle Bakanlık Faaliyetleri Takipte

Yeni arayüzde dikkat çeken bir diğer özellik ise “Bizden Haberler” bölümü oldu. Bu sekme üzerinden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın güncel açıklamaları, projeleri ve kampanyaları hakkında hızlıca bilgi sahibi olabilecek.

Kullanıcı Deneyimi Ön Planda

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, e-Nabız sisteminin daha modüler bir yapıya kavuşturulduğu, hızlı erişim ve kolay kullanım odaklı bir tasarım benimsendiği vurgulandı. Yeni güncellemeyle birlikte e-Nabız kullanıcılarına yönelik bilgilendirici bir tanıtım videosu da paylaşımda yer aldı.