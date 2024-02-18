Kahramanmaraş'ta Metal Mutfak Eşyası Sektörü Deprem Sonrası Yeniden Ayağa Kalkıyor Kahramanmaraş'ta Metal Mutfak Eşyası Sektörü Deprem Sonrası Yeniden Ayağa Kalkıyor

Depremlere Şazibey Mahallesi'ndeki 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde yakalanan Ayşe Akdağ, D bloğun yıkılması sonucu ailesiyle enkaz altında kaldı, binanın altındaki iş yeri de yıkıldı.
Eşi Aytaç Akdağ ile annesini kaybeden Akdağ, 2 çocuğuyla birlikte 6 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
Yaşadığı zorlu sürece rağmen toparlanmak için harekete geçen Akdağ, pes etmedi, depremden 3 ay sonra kuaför salonunu yeniden faaliyete geçirerek 10 depremzedeye de iş imkanı sağladı.
Ayşe Akdağ, geçen sene bir gecede her şeyini kaybettiğini ve en dibi gördüğünü söyledi.
 

Kaynak: TRT HABER