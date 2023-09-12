Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda şehrin imarı ve inşası noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktör Vekili Şule Kılıç ve beraberindeki heyeti misafir etti. Başkan Hayrettin Güngör’ün şehirde yürütülen ve planlanan faaliyetlere ilişkin heyete bilgiler aktardığı ziyarette, hayata geçirilecek ortak projeler de görüşüldü. Nazik ziyaret ve destekleri için EBRD heyetine teşekkür eden Başkan Güngör, “Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliğini sürdürüyoruz. Bugün de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktör Vekili Şule Kılıç ve ekibini misafir ettik. Şehrimizdeki son duruma ilişkin istişarelerde bulunduk, hayata geçirebileceğimiz ortak projeleri değerlendirdik. Nazik ziyaretleri ve destekleri için EBRD heyetine teşekkür ediyoruz” dedi.