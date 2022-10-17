Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz yıllarda bir günde 1890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığını açıklamıştı.

Sakızı bile başka

Kendi markası olan Polat, zaman zaman artan fiyatlara sitem ediyor. Ünlü şarkıcı, son olarak bir sakıza ödediği parayı açıkladı. Şarkıcının sakıza ödediği para herkesi şaşırttı

"Çiğnediğim tek sakız bu"

Şarkıcı paylaşımında damla sakızına 895 TL ödediğini göstererek "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de." dedi.