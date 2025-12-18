Beykoz’da 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir hakkında verilen hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Beykoz’da 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklete çarpan otomobil nedeniyle 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirmiş, kazada birden fazla kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir, yerel mahkeme tarafından “taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

İstinaf Mahkemesinden Bozma Kararı

Kararın ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozdu.

Ceza Dairesi, kazada yaralanan müştekilerin şikâyetlerinden vazgeçtiğini belirterek, sanığın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” yerine yalnızca “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Dosya Yeniden Yerel Mahkemeye Gönderildi

İstinaf mahkemesi, yaralı müştekilerin şikâyetlerini geri çekmesi nedeniyle dosyanın yeniden Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Savcıdan Yeni Mütalaa

Davanın 1 Aralık’ta görülen duruşmasında cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, müştekilerden Muammer Kızıl’ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk’ün ise istinaf aşamasında şikâyetinden vazgeçtiğini belirterek, sanığın “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ANKA'nın aktardığına göre, daha önceki yargılamada mahkeme tarafından verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden görülen davanın 2. duruşması bugün İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Zehra Kınık Demir ve Barlasçeki'nin ailesi katıldı. Mahkeme heyeti, Zehra Kınık’ın yeniden yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Fatma Zehra Kınık Demir’e Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin yeniden yargılandığı davada, Fatma Zehra Kınık'ın hapis cezası 4 yıl 2 aydan 2 yıl 6 aya düştü.

Kınık hakkındaki adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı devam edecek.