İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, medyatik isimlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Soruşturmanın ikinci dalgasında aralarında şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı.

Dün gerçekleştirilen operasyonda şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli testlerin ardından serbest bırakıldı.

10 İsim Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı dahil olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak söz konusu isimlerin adreslerinde bulunamadığı öğrenildi.

Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Tahliye Sonrası Operasyon Genişledi

Yeni gözaltıların, daha önce tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Yaşar, 28 Kasım tarihinde tutuklanmıştı.

Ayrıca başka bir dosya kapsamında, Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında da yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.

Ezgi Eyüboğlu da Gözaltında

Bu sabah İstanbul’da düzenlenen yeni operasyonda ise ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Eyüboğlu’nun, “kullanmak amacıyla yasaklı madde temin etmek” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Aynı operasyonda menajer Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay’ın imal ve ticaret, marka danışmanı Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü’nün ise başka suçlamalar kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturma Derinleşiyor

Dizi, medya ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimleri kapsayan soruşturmanın genişleyerek sürdüğü, yeni gözaltı ve yakalama kararlarının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.