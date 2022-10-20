Eski manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Şallı ile Akkuş hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Araçta şiddet

Ünlü çiftin Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve eski modelin, eşinden fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

"Kocam o benim"

Milliyet'te yer alan habere göre, üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi. Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. İfadesi alınan Şallı’nın “Şikayetçi değilim. O benim kocam.” dediği öğrenildi. Şallı, taksiye binerek Emirgan’dan ayrıldı.