Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Auto Show 2025, otomobil tutkunlarının yanı sıra müzikseverlerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinliğin üçüncü gününde pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin sahne alarak Kahramanmaraşlı hayranlarıyla buluştu. Enerjik performansı, sahne şovu ve hit parçalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Seçkin, hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser, renkli ışık gösterileri ve coşkulu kalabalığıyla EXPO alanında festival havası estirdi. Auto Show 2025, Ece Seçkin konseriyle birlikte hem motor sesi hem müzik sesiyle Kahramanmaraş’ta unutulmaz bir akşam yaşattı.