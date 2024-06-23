Hacettepe Üniversitesi ile Yunanistan'daki Tesalya ve Selanik Aristoteles Üniversitesi akademisyenlerinin, asrın felaketinin Edebiyat Yolu üzerindeki 11 tünele hasar verip vermediğine ilişkin hazırladığı bilimsel çalışmanın sonuçları açıklandı.

Akademisyenlerin ortak çalışması sonucu Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki Edebiyat Yolu'nda bulunan 11 tünelin 6 Şubat 2023'teki Pazarcık ve Elbistan depremlerinden hasar görmediğini ortaya koydu.

Vatandaşlar yaşanan depremin ardından tünellerin güvenli olmadığı düşüncesiyle eski yolu tercih etmese de düşünülenin aksine tünellerin güvenilir olduğu araştırmalar sonucunda ortaya koyuldu.

Yapılan saha araştırmaları neticesinde tünellerde görülen bir hasar belirlenmemiştir sonucunu ortaya çıkardı.

Jeoteknik özellikleri, sismik performansları ve diğer teknik ayrıntılar incelendi ve Edebiyat Tünellerinin 'hasarsız' olduğuna varıldı.