Eski güzergahtaki Püren Tüneli'ni kullanmak zorunda kalan sürücüler, bu kısa mesafeyi geçmek için yolun kalanından daha çok zaman harcıyor. Yolun bu kısmında trafik oldukça ağır ilerlerken özellikle günün belli saatlerinde yoğunluk daha da artıyor.

Edebiyat Yolu'nun Tekir-Kahramanmaraş arasındaki 8 tünelinde ise herhangi bir sorun bulunmuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, tüneldeki kısmi hasarın tespit edilmesi ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının kısa sürede başlatılacağını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tünellerdeki bakım ve onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu