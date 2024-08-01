Deprem sebebiyle hasar görüp daha sonraki süreçte bakım ve onarımı tamamlanan Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Mayıs ayında misafirleri olan büyüklerimizi ağırlamaya başladı.

Bakanlığın aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifi doğrultusunda hareket eden Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü depremde huzurevinde kalan ulu çınarlardan oluşturduğu Edeler Bocce takımıyla turnuvada yer aldı.

24 gruptan oluşan turnuvaya katılım sağlayan Edeler Bocce Takımı; ilk maçını Nevşehir Rıfat Kartal Huzurevi Müdürlüğü, ikinci maçını yine kendi sahasında Kırşehir Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi Müdürlüğü, üçüncü maçını ise deplasmanda Yozgat Sorgun Huzurevi Müdürlüğü ile yaptı. Grubunda oynadığı tüm maçları alarak na mağlup bir şekilde yoluna devam eden Edeler Bocce Takımı, dün Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Bocce Sahasında gerçekleştirilen maçta ise Kırşehir Huzurevi Müdürlüğü takımını 12-2 mağlup ederek 4 maç olan yenilmezliğini 5 maça çıkarttı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü MüslümFerdi Bozkurt, ulu çınarlarımızı bu tür etkinliklerle sosyal hayata dahil ediyoruz, dedi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu