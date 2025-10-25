Havsa ilçesi kara yolunda bulunan bir fabrikanın küspe sıkıştırma bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma, itfaiye, UMKE, AFAD ve doğal gaz dağıtım ekipleri hızla fabrikaya sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan işçiler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda yaralanan ve dumandan etkilenen 2 işçi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, fabrikanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve çalışanların evlerine gönderildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.