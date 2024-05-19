Toktay ve Aksoy aileleri çocuklarını evlendirmenin mutluluğunu yaşadı. Emine – Cemil Toktay’ın güzel kızları Efser, Nuray – Ferhat çiftinin yakışıklı oğulları Murat, gerçekleştirilen unutulmaz düğün ile dünya evine girdiler.

Onikişubat ilçesi Koru Park düğün salonunda düzenlenen tören renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Düğün töreni, gelin ve damadın ilk dansıyla başladı. Çift, romantik bir şarkı eşliğinde dans ederken, konuklar da bu özel anı alkışlarla kutladılar. Gece boyunca, farklı dans performansları ve eğlencelerle devam eden düğün, herkese keyifli anlar yaşattı.



Efser ile Murat çifti, nikâh masasında ‘evet’ diyerek, hayatlarının sonuna kadar sürmesi umudu ve dileği ile ilk adımını attıkları evlilik akdini başlatmış oldular. Muhteşem gecede çifti aileleri, akrabaları, aile dostları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Gerçekleştirilen rüya misali düğün töreninde gençler ve onlara eşlik eden konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar bol bol dans etti ve eğlendi. Düğün törenine Toktay ve Aksoy ailelerinin yanı sıra iş, siyaset ve gazetecilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Nikâhı Başkan Toptaş Kıydı

Genç çiftin nikâhını Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini ise AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karadutlu, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, İstiklal Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan, önceki dönem Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Fatih Mehmet Erkoç yaptı.

Toptaş, evlilik cüzdanını genç çiftlere vermek üzere AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici’ye teslim etti. Debgici ise evlilik cüzdanını genç çiftlere vererek, ömür boyu mutluluklar diledi.

Çiftin Aileleri Gurur Yaşadı

Çiftin ailesi, çocuklarının bu özel gününde onlarla birlikte olmanın gururunu yaşadı. Cemil Toktay, düğün töreninde yaptığı konuşmada, kızının mutluluğunu görmekten büyük bir onur duyduğunu ifade etti.

Ferhat Aksoy ise oğlu Murat'ın, Efser gibi özel bir kişiyle hayatını birleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toktay ile Aksoy ailelerini tebrik eder; genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.