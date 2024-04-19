Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Tokat'ta art arda 2 deprem Tokat'ta art arda 2 deprem

Depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesine 27.90 kilometre uzaklıkta.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)