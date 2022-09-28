28 Yıl Sonra mezun olduğu okula müdür olarak döndü

Ortaöğrenim Ve Lise Hayatını Tamamladıktan Sonra Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Spor Akademisi Fakültesi’nden Mezun Olan kılıçsallayan polislik mesleği ile iş hayatına başladı.

Burada aldığı karar doğrultusunda Kurumlar arası atama ile öğretmenlik mesleğine geçiş yapan Muhammet Kılıçsallayan, bu süreçte de Ağrı, Niğde ve Katar’da görev yaptı.

35 yıl önce girdiği kapıdan 28 yıl sonra müdür olan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve sosyal bilimler proje okulu müdürü Muhammet Kılıçsallayan, Eğitim süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Haber: Mehmet Deveci