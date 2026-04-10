Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Çetin, Pazarcık ilçesinde işyeri temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen toplantı, birlik ve dayanışma vurgusunun ön plana çıktığı verimli bir istişare ortamına sahne oldu.

“Sahadayız, Çalışmaya Devam Ediyoruz”

Programın açılışında konuşan İlçe Başkanı Ali Serttaş, göreve geldikleri günden bu yana sahada aktif bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Serttaş, eğitim çalışanlarının her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, yürütülen faaliyetlerin karşılığını üye artışıyla aldıklarını ifade etti.

“Görevi devraldığımız ilk günden itibaren büyük bir gayretle sahadayız. Okul ziyaretlerimiz, üye buluşmalarımız ve sendikal faaliyetlerimizle eğitim çalışanlarımızın sesi olmaya, onların yanında durmaya devam ediyoruz. Hamdolsun, bu samimi gayretlerimizin karşılığını da görüyoruz. Üye sayımızı geçen yılki mutabakatın üzerine taşıdık. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla çalışarak yetkimizi yeniden almak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Sendikacılık İlke ve Ahlak Temelinde Olmalı”

Toplantıda söz alan Şube Başkanı Mehmet Çetin ise sendikal gündeme dair önemli mesajlar verdi.

Sendikacılığın sadece sayısal verilerle değil, insan odaklı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirten Çetin, “Bizler sendikacılığı sadece sayılardan ibaret görmeyen, insanı merkeze alan bir anlayışın temsilcileriyiz. Ancak üzülerek görüyoruz ki bazı çevreler, sendikal alanı bilinçli şekilde kirletmeye çalışmakta; yalan ve algı üzerine kurulu bir sendikacılık anlayışını hâkim kılmak istemektedir. Bazı ilçelerde ‘yetkiyi aldık, alıyoruz’ gibi gerçek dışı söylemlerle üyelerimizi yanıltmaya çalışmaları, hatta ‘bize geçin, sonra geri dönersiniz’ gibi yaklaşımlarla üyeyi sadece istatistiksel bir veri olarak görmeleri kabul edilemez.” dedi.

“Baskı ve Mobbing Kabul Edilemez”

Çetin, özellikle üyeler üzerinde baskı oluşturulmasına yönelik iddialara dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha da vahimi, üyeler üzerinde mobbing ve baskı kurarak sendikal tercihleri yönlendirmeye çalışmalarıdır. Hatır, tanıdık, eş-dost ilişkileri üzerinden oluşturulan bu baskı ortamı, sendikacılığın itibarını zedelemektedir. Oysa bizler, iradesi hür, bilinçli ve değerleriyle hareket eden bir teşkilatız. Üyemizi her zaman baş tacı eden bir anlayışla yol yürüyoruz. Kimseyi bir rakam olarak görmeyen, aksine her bir üyeyi bir değer olarak kabul eden bir sendikacılık anlayışını savunuyoruz.”

Soru-Cevapla Tamamlandı

Program, katılımcıların görüş ve sorularının alındığı bölümle sona erdi.

Toplantıda ortaya konan güçlü birlik ve kararlılık mesajı, önümüzdeki süreçte teşkilatın daha aktif bir rol üstleneceğinin işareti olarak değerlendirildi.