Hayat Yeniden Vakfı, Kahramanmaraş'ta özel gereksinimli çocuklar, dezavantajlı kadınlar, anne-babasını kaybetmiş evlatlar ve sokak hayvanları gibi tüm engel gruplarına yönelik sivil toplum çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, Hayat Yeniden Vakfı yararına gerçekleşen etkinlikte, Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzetleriyle unutulmaz bir buluşmaya imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamında misafirlerini tek tek ağırlayan Eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzetleriyle donatılmış etkinlikte, misafirlerinin sadece damaklarında değil, kalplerinde de unutulmaz bir iz bırakıyor. Süreyya Erdoğanyılmaz, engel gruplarına yönelik yapılan bu değerli çalışmaları desteklemek için gerçekleştirdiği lezzet dolu etkinliği düzenleyerek adeta bir gönül köprüsü kurdu.