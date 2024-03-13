Etkinlik, Onikişubat ilçesi Expo 2023 alanındaki Uğur Böceği Bahçesinde gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde organize edilen söyleşinin konuğu, eğitimci yazar Dilek Cesur oldu.

Eğitimci yazar Dilek Cesur, programa katılanlara dayanışma ile birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

Cesur, konuşmasının ardından depremzede kadınların sorularını yanıtladı.

Cesur, yaptığı söyleşiyle şunları söyledi: "Buradaki kadınlar çok güçlüler bölgeyi ve bölgenin halkını ayağa kaldırmak için azimliler. Ama tabii ki onlar da her insan gibi, yaralarını saracak, sohbet edecek, kendilerini anlatacak, ifade edecek bir alan arıyorlardı, bugün bu ortam onlar için çok çok iyi oldu. oturup dertleştik, neler yapabiliriz, bundan sonraki ortamda hangi konuları ele alabiliriz? Bir an önce ayağa kalkmak ve neler yapabiliriz noktasında neler yapılabileceğimizi konuştuk. Çok da keyifli bir sohbet oldu, iyi ki de buradayım."