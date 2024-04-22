Kahramanmaraşlı Eğitimci-Yazar Muhammet Kılıçsallayan’ın Kahramanmaraş’ı ilmek ilmek kaleme aldığı “Evvel Maraş İçinde” isimli kitabı yayınlandı.

46 yaşında kaleme aldığı ve Kahramanmaraş’ın tüm değerlerinin satır satır işlediği kitabı okuyucularıyla buluşturmanın heyecanını yaşayan Kılıçsallayan, Kahramanmaraş hikâyelerini esprili bir şekilde yeniden ele alarak şehrin köklü kültürüne dair ne varsa tek bir kitapta topladı.

Çocukluğundan beri gözlemlediği ve not aldığı hikâyeleri, atasözlerini, Kahramanmaraş ağzına özel sözcükleri gelecek nesillere bırakmak adına kitap haline getirdiğini dile getiren Eğitimci-Yazar Muhammet Kılıçsallayan Aksu Habere yaptığı özel açıklamada şu ifadelere yer verdi.