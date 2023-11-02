Uzun Yıllardır Eğitim Anlamında Birçok Görevde Yer Alarak Şu Günlerde Hayatına Emekli Olarak Devam Eden eğitimci Yazar Teyfik Karadaş 2. Kitabını Okuyucularıyla Buluşturmanın Heyecanını Yaşıyor.

54 Yaşındaki Eğitimci Yazar Karadaş 2. Kitabı Olan Anı Ve Hikaye Türündeki Eşiğin Ardı Kitabı Okuyucularının Beğenisini Kazandı.

3 Çocuk Babası Eğitimci Yazar Teyfik Karadaş Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Kitap Hakkında Bilgiler Verirken Gerçekleştirilecek Kitap Fuarında Okuyucularıyla Buluşacağını Söyledi.

