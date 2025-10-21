EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI YAYIN 2025

EGM maaş promosyon ihalesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yüz binlerce personeli yakından ilgilendiriyor. İhale, banka promosyon tutarının belirlenmesi amacıyla açık artırma yöntemiyle gerçekleştiriliyor. İhaleyi canlı izlemek isteyenler, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayına ulaşabiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Banka Promosyonu ve Bankacılık Hizmet İhalesi CanlıYayın 📡🎥 https://t.co/tHEQNpzWOs — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 21, 2025

EGM PROMOSYONU BELLİ OLDU MU?

EGM 2025 maaş promosyonu ihalesi halen devam ediyor. Promosyon tutarı, en yüksek teklifi veren banka tarafından belirlenecek. İhalenin tamamlanmasının ardından EGM maaş promosyonu tutarı ve anlaşmalı banka resmi açıklamayla duyurulacak.

EGM PROMOSYONU NASIL YATIRILACAK?

İhale sonucunda kabul edilen promosyon tutarının tamamı, ilgili banka tarafından personelin şahsi hesabına tek seferde yatırılacak. Promosyon ödemesi, EGM ile anlaşmalı bankanın belirlediği tarih aralığında yapılacak.

EGM PROMOSYON İHALESİ SON DURUM