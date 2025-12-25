Egzoz Emisyon Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında egzoz emisyon ölçüm denetimlerini ülke genelinde yoğunlaştırdı. Amaç, ölçüm yaptırmayan araç sayısını azaltarak çevreye verilen zararı en aza indirmek.

EGEDES Sistemi 2019’da Devreye Alındı

Bakanlık, denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda, ASELSAN tarafından yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları kullanıma alındı.

Trafik Durdurulmadan Anında Tespit

EGEDES araçlarına monte edilen MPTS cihazları sayesinde;

Araçlar durdurulmadan

Trafik akışı bozulmadan

Sabit ve hareketli konumda

Her türlü hava koşulunda

egzoz emisyon ölçümü kontrolü yapılabiliyor.

Sistem, yoldan geçen araçların plakalarını saniyeler içinde okuyarak egzoz ölçüm bilgilerinin sorgulanmasını sağlıyor ve anında rapor oluşturuyor.

81 İlde Aktif Denetim Yapılıyor

Mobil denetim araçları, 81 ildeki il müdürlüklerinin envanterinde aktif olarak kullanılıyor. Yol kenarında veya seyir halindeyken yapılan kontrollerle egzoz muayenesi olmayan araçlar anında tespit ediliyor.

20 Binden Fazla Araç Denetlendi

Bu yıl EGEDES kapsamında;

20 bin 211 araç

Trafik akışı aksatılmadan

denetlendi. Yapılan kontrollerde egzoz sınır değerini aşan veya emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine toplam 13 milyon 755 bin 765 lira idari para cezası kesildi.

Cezalar Çevre İçin Kullanılıyor

Bakanlık yetkilileri, uygulanan idari para cezalarından elde edilen gelirlerin;

Çevrenin korunması

Hava kirliliğiyle mücadele

İklim değişikliğiyle ilgili projeler

kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.