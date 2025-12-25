Egzoz Emisyon Denetimleri Aralıksız Sürüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında egzoz emisyon ölçüm denetimlerini ülke genelinde yoğunlaştırdı. Amaç, ölçüm yaptırmayan araç sayısını azaltarak çevreye verilen zararı en aza indirmek.
EGEDES Sistemi 2019’da Devreye Alındı
Bakanlık, denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesini hayata geçirdi.
Bu kapsamda, ASELSAN tarafından yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları kullanıma alındı.
Trafik Durdurulmadan Anında Tespit
EGEDES araçlarına monte edilen MPTS cihazları sayesinde;
-
Araçlar durdurulmadan
-
Trafik akışı bozulmadan
-
Sabit ve hareketli konumda
-
Her türlü hava koşulunda
egzoz emisyon ölçümü kontrolü yapılabiliyor.
Sistem, yoldan geçen araçların plakalarını saniyeler içinde okuyarak egzoz ölçüm bilgilerinin sorgulanmasını sağlıyor ve anında rapor oluşturuyor.
81 İlde Aktif Denetim Yapılıyor
Mobil denetim araçları, 81 ildeki il müdürlüklerinin envanterinde aktif olarak kullanılıyor. Yol kenarında veya seyir halindeyken yapılan kontrollerle egzoz muayenesi olmayan araçlar anında tespit ediliyor.
20 Binden Fazla Araç Denetlendi
Bu yıl EGEDES kapsamında;
-
20 bin 211 araç
-
Trafik akışı aksatılmadan
denetlendi. Yapılan kontrollerde egzoz sınır değerini aşan veya emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine toplam 13 milyon 755 bin 765 lira idari para cezası kesildi.
Cezalar Çevre İçin Kullanılıyor
Bakanlık yetkilileri, uygulanan idari para cezalarından elde edilen gelirlerin;
-
Çevrenin korunması
-
Hava kirliliğiyle mücadele
-
İklim değişikliğiyle ilgili projeler
kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.