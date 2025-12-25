Egzoz Emisyon Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında egzoz emisyon ölçüm denetimlerini ülke genelinde yoğunlaştırdı. Amaç, ölçüm yaptırmayan araç sayısını azaltarak çevreye verilen zararı en aza indirmek.

P D Bmxz4 H Hqx86 H Vy9 Ek G

EGEDES Sistemi 2019’da Devreye Alındı

Bakanlık, denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda, ASELSAN tarafından yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları kullanıma alındı.

Egzoz Elektronik 8230 20220920152822

Trafik Durdurulmadan Anında Tespit

EGEDES araçlarına monte edilen MPTS cihazları sayesinde;

  • Araçlar durdurulmadan

  • Trafik akışı bozulmadan

  • Sabit ve hareketli konumda

  • Her türlü hava koşulunda

egzoz emisyon ölçümü kontrolü yapılabiliyor.

Sistem, yoldan geçen araçların plakalarını saniyeler içinde okuyarak egzoz ölçüm bilgilerinin sorgulanmasını sağlıyor ve anında rapor oluşturuyor.

20220125 6

81 İlde Aktif Denetim Yapılıyor

Mobil denetim araçları, 81 ildeki il müdürlüklerinin envanterinde aktif olarak kullanılıyor. Yol kenarında veya seyir halindeyken yapılan kontrollerle egzoz muayenesi olmayan araçlar anında tespit ediliyor.

Screenshot 2025 03 21 At 15.46.58 1024X679

20 Binden Fazla Araç Denetlendi

Bu yıl EGEDES kapsamında;

  • 20 bin 211 araç

  • Trafik akışı aksatılmadan

denetlendi. Yapılan kontrollerde egzoz sınır değerini aşan veya emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine toplam 13 milyon 755 bin 765 lira idari para cezası kesildi.

Yılın En Büyük Gök Olayı Bu Akşam İzlenecek!
Yılın En Büyük Gök Olayı Bu Akşam İzlenecek!
İçeriği Görüntüle

61A8B9F986B24A1114656042

Cezalar Çevre İçin Kullanılıyor

Bakanlık yetkilileri, uygulanan idari para cezalarından elde edilen gelirlerin;

  • Çevrenin korunması

  • Hava kirliliğiyle mücadele

  • İklim değişikliğiyle ilgili projeler

kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.