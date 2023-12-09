2024 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artıyor. Ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira öderken, gelecek yıl zamlarla beraber fiyat 20 bin lirayı geçecek. Akaryakıt Ücretleri, Eğitmen Giderleri Ve Araç Bakım Maliyetleri Sürücü Kurslarını Zorlarken Ehliyet Alma Maliyetinin Ocak Ayından Sonra 2 Katına Çıkması Bekleniyor.

Ehliyet Almak İsteyen Sürücü Adayları Sürücü Kurslarına Ortalama 7 Bin 500 Tl Ödüyor. Bu Fiyat, Ehliyet Harcıyla Beraber 10 Bin Lirayı Bulurken 2024 Yılında Bu Ücretin 20 Bin Lirayı Aşması Bekleniyor.

Sürücü Kursu İşletmecisi Eftal Karaçalı Kurslar Ücretlerinin 20 Bin Liranın Üzerine Çıkacağını Dile Getirdi.

