Deprem bölgesinde mücbir sebep ilan edilen yerlerde, 6 Şubat’tan önce tescil edilen kayıt ve tescili olan taşıtlar ek MTV'den istisna tutuldu.

Fakat Ek MTV muafiyetinde Kahramanmaraş için 46 plakalı olmayan araç sahipleri bu vergiden istisna tutulmadı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Adli Trafik Uzmanı Adem Demircan, muafı olan araç sahiplerine de otomatik olarak ek MTV’nin çıktığını belirtti.

Muaf tutulmasına rağmen vergi borcu çıkan araç sahipleri için uyarıda bulunan Demircan, araç sahiplerinin vergi dairesine vereceği dilekçe sonucu vergiden muaf tutulacağını, ödeyenler için ise geri iade veyahut başka vergi borcu var ise ona ödeneceğini söyledi.