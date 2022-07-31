Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İtfaiye Dairesi Başkanlığı AKOM ve Eğitim Şube Müdürü Ahmet Ekici’nin cenaze törenine katıldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen törende Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve itfaiye personelleri de yer aldı.

Çalışma Arkadaşlarımızın Başı Sağ Olsun

Ekici ailesine baş sağlığı dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Fedakâr ve özverili çalışmaları dolayısıyla bizleri her zaman onurlandıran İtfaiye Dairesi Başkanlığımızda müdürlük görevini ifa eden Ahmet Ekici kardeşimizi hakka uğurladık. Gerçekten azmi, kararlılığı, güvenilirliği ve çalışkanlığıyla tanınan bir kardeşimizdi. Biz kendisinden razıydık inşallah Rabbimde razı olur. Allah rahmet eylesin. Bütün çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Rabbim kederli ailesine sabır ihsan eylesin” dedi.