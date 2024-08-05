Yangının yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Çok sayıda personel ve araçla yapılan müdahale çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yangının kontrol altına alınması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Ekinözü Belediyesi tüm personelini bölgeye sevk etti.

Havadan müdahale kapsamında yangın söndürme helikopteri yoğun bir şekilde çalışırken, karadan ise itfaiye ekipleri ve yangın söndürme araçları yangının yayılmasını önlemek için büyük çaba sarf etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ve yangının tekrar başlamasını önlemek için bölgede tedbirler alınmaya devam ediyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu