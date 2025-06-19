Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunmak adına yol yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştıran fiziki engelleri ortadan kaldırmak için başlatılan çalışmalar, Ekinözü’nde de aralıksız sürüyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla Ekinözü’nün Alişar Mahallesi’ne bağlı Erikli, Hocaahmetler, Kasımlar, Camilikoz ve Dikenli mevkilerine ulaşım sağlayan ana ve tali arterlerde geniş kapsamlı bakım ve onarım uygulamaları gerçekleştirildi.

Alişar Mahallesi’nde tamamlanan yol iyileştirme uygulamalarının ardından ekipler, çalışmalarına Ataköy Mahallesi’nde devam ediyor. Burada da bakım, onarım ve yenileme çalışmaları titizlikle sürdürülerek ulaşım standartları yükseltiliyor.