Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde çiftçilik yapan Bayram Şahin, traktörüyle tarlasını sulamaya giderken hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Fatihler Mahallesi kırsalında meydana geldi. Arazi yolunda traktörünün içinde hareketsiz halde bulunan 46 ER 343 plakalı traktörün sahibi Şahin'in, kalp krizi geçirdiği tahmin edildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şahin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.