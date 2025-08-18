Kahramanmaraş’ta emniyet güçleri, suç ve suçlulara göz açtırmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında arama kararı bulunan 47 kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 12 kişi ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 kişi olmak üzere toplam 71 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 46’sı tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

Operasyonlarda; 209,27 gram metamfetamin, 141,28 gram bonzai, 16,48 gram bonzai hammaddesi (AMG), 2,87 gram esrar, 1,36 gram kokain, 7.617 adet sentetik ecza, 96 adet sentetik hap (ecstasy/captagon), 5 ruhsatsız tabanca, 19 kurusıkı tabanca ve 31 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik Denetimlerinde Binlerce İşlem

Polis ekipleri ayrıca trafik güvenliği ve çevre düzeni için sıkı denetimler yaptı. Bu kapsamda;

Yüksek sesle müzik dinleyen 142 araca, abartı egzozlu 71 araca, ehliyetsiz araç kullanan 365 sürücüye işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, huzur ve güvenliğin sağlanması için operasyon ve denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.