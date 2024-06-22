Uzmanlardan Klima Kullanımı Uyarısı! Uzmanlardan Klima Kullanımı Uyarısı!

Bozdağ, düğün töreni öncesinde aracını çiçek ve renkli şeritlerle süsleyerek hazırladı.

Süslediği ekmek teknesinin direksiyonuna geçen Bozdağ, hayatını birleştirdiği Zeynep Taş'ı da yanına aldı.

Da68D0E6 08Fad559 8999 4C72 A7F4 B78C4390906D

Yollarda korna çalarak heyecanını yansıtan Bozdağ, İstasyon Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde meslektaşları ve davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

F77E903C 6Kbwczxt3Ypmn81Lipewy

Bozdağ, AA muhabirine, tırı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

A06C1Db6 F0E2897F 9Afd 4B16 9136 0Be5E9Eecbd5

Eşinin kendisini desteklemesiyle hayalini gerçekleştirdiğini belirten Bozdağ, şunları ifade etti:

"Küçüklüğümden bu yana şoförlük mesleği içerisinde büyüdüm. Ailem gibi ben de bu mesleği seçtim ve tır şoförlüğü yapıyorum. Evlendiğim gün gelin arabasını tırdan yapmak benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek güzel bir hatıra oldu."

9C354740 92671C62 E3Ec 4E6F 8Eac 33Fc39C2A041

Taş ise gelin arabalarının tır olacağını duyduğunda çok şaşırdığını, güzel bir hatıra olabileceğini düşünerek kabul ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi