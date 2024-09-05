Orta Vadeli Program ile ekonominin yeni rotası belli oldu.

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda temel çerçeve korunacak, ancak bazı makroekonomik göstergelerde güncellemeler yapılacak.

Hedef; tek haneli enflasyonla, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odağında sürdürülebilir büyümeyi sağlamak.

OVP BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.

Ekonomideki gidişatı tek tek değerlendiren Yılmaz, sürece dair kritik rakamlar verdi.

TÜRK LİRASINA GÜVEN ARTIYOR

Cevdet Yılmaz özellikle yeni ekonomi yönetiminin yaptığı çalışmalarla Türk lirasına olan güvenin arttığını belirtirken yaptığı sunumla rakamları açıkladı.

KKM'DEN ÇIKIŞ SÜRÜYOR

Mevduatlar içinde Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) yüzde 10'lara kadar düştüğünü belirten Yılmaz, enflasyonla mücadelede atılan adımların önemini vurguladı.

"VATANDAŞLAR YATIRIMLARINI TL'YE YAPIYOR"

Cevdet Yılmaz, mevduatın dağılımına yönelik açıklamasında şunları söyledi:

Türk lirasına olan güven son bir yılda ciddi bir şekilde artmıştır. TL mevduatlarının toplam mevduatlar arasındaki payı önemli derecede artmıştır. Bu artış TL'ye olan güvenin arttığını ve vatandaşların yatırımlarını TL'ye indekslediğini görüyoruz.



Toplam mevduatlar içinde KKM'nin payı yüzde 10'a kadar düşmüştür. KKM bakiyesi bugün 1,6 trilyon TL'ye kadar düşmüştür. 144 milyar dolardan 43 milyar dolara kadar gerilemiştir. Bu adımlar özellikle TL'nin güçlenmesi ve enflasyonla mücadele ve makroekonomi açısından önemlidir.