Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşın yanında olan, Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde sosyal desteklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu düzenleyecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Onikişubat Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarına yönelik ücretsiz olarak düzenlenecek kurslara https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/01/03/ekpss-kursu-on-kayit-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabilecek. 16 Ocak Salı gününe kadar devam edecek başvurulara ve kurslara ilişkin detaylı bilgiye 0344 225 71 88 ve 0344 216 25 01 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği belirtildi.