Onikişubat Suzan Ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında geleneksel yıl sonu sergisi düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen sergide, tablolardan nakışlara, masa örtülerinden yüzlerce farklı esere kadar pek çok emek dolu çalışma yer aldı.

Programa Ak parti Kahramanmaraş İl Kadın kolları Başkanı Asuman Yavuz da katılım sağladı.

Serginin açılış kurdelesi kesildikten sonra, davetliler birbirinden güzel eserleri inceleyerek, eser sahiplerinden bilgi aldılar.