Diğer yolcuların araya girerek sonlandırdığı kavga anları kameraya yansıdı.

Toplu taşımada yaşanılan kavgalara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres Elazığ.

Dün akşam saatlerinde Harput Mahallesi'nden şehir merkezine dönen belediye otobüsünde meydana gelen olayda, otobüs durduğu sırada iddiaya göre yer verme nedeniyle aralarında kadınların da olduğu bazı yolcular arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yumruklarla saldırdılar

Birbirlerine yumruklarla saldıran yolcular, diğer yolcuların araya girmesiyle kavgayı sonlandırdı.

Kavga kamerada

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.