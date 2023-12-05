Elbistan AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’e destekler devam ediyor. Aday adaylığını açıkladığı günden beri toplumun her kesiminin destek verdiği Yener, ilçede yeni bir heyecan oluşturdu.

Halkın seçimi .com internet sitesinin Elbistan’da yapmış olduğu ve binlerce kişinin katıldığı ankete göre 24 adaydan ilk 3’e giren isimler belli oldu. Çiftçi ve iş insanı Ahmet Tıraş, İnşaat Mühendisi Abdullah Yener ve Maden Mühendisi Cuma Özgül diğer 21 adayın açık ara önünde bir oy desteği alarak ankette ilk üçe girdi.