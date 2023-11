Aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Elbistan halkının ve kamuoyunun beklentilerinin tamamını karşılayan profili ile sahada her kesimin gönlüne dokunan İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, projeleri ile de ilçede heyecan yaratmıştı.

Yaşanan 6 şubat depremlerinden en fazla etkilenen ilçenin yeniden ayağa kaldırılması için elini taşın altına koyan ve bu amaçla 40 yıllık mühendislik tecrübesiyle Elbistan halkıyla şehri yeniden imar ve inşa edeceklerini vurgulayan Yener, bu şehrin bizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var vurgusu yaptı.

Aday adaylık süreci ilçede coşkuyla karşılanan Yener, Elbistan’da istişare ziyaretleri kapsamında New Hollanda Bölge Bayii Erdoğan Ticaret İşletme sahibi Mehmet Erdoğan’ı iş yerinde ziyaret etti.

Yapılan ziyarette ilçenin son durumu konuşulurken İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, burada projelerinden söz ederek göreve geldikleri takdirde çok kısa sürede Elbistan’ı farklı bir yere taşıyacaklarını belirtti.