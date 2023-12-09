Asrın felaketinden en fazla etkilenen ilçenin yeniden ayağa kaldırılması için elini taşın altına koyan ve bu amaçla 40 yıllık mühendislik tecrübesiyle Elbistan halkıyla şehri yeniden imar ve inşa edeceklerini vurgulayan Yener, dikkatleri üzerine çekiyor.

Elbistan halkının ve kamuoyunun beklentilerinin tamamını karşılayan profili ile sahada her kesimin gönlüne giren İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, Elbistan duraklarda esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Elbistan Ak Parti Belediye Başkanı Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’in ziyareti coşkuyla karşılandı.