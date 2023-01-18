Elbistan Belediyesi ile berber ve kuaförlerin iş birliğinde, kırsal mahallelerde yaşayan ve şehre İnmekte zorluk yaşan öğrenci, engelli ve yaşlı vatandaşlar ücretsiz bir şekilde tıraş ediliyor.

Elbistan Belediyesince sağlanan ulaşım ve malzeme desteğiyle kırsal mahallelere giden berber ve kuaförlerce öğrenciler, engelliler ve yaşlı vatandaşlar tıraş edildi.

İlçedeki berber ve kuaförler, her pazar günü ayrı bir kırsal mahalleye giderek, kampanyaya destek oluyor.

Kırsal mahallelerde yaşayan dezavantajlı vatandaşların, saç ve cilt bakımı için berber ve kuaförlerin gönüllü bir şekilde ayaklarına kadar gittiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz şunları söyledi.

gönüllülük esasına dayanarak ücretsiz bir şekilde hizmet veren berber ve kuaförlere teşekkür etti. ‘Gönül Bağı’ projesi ile merkez ile kırsal arasında bağ kurulduğunu belirten Başkan Gürbüz yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Elbistan Belediyesi ile ortaklaşa sürdürülecek ‘Gönül Bağı’ projesi ile berber ve kuaförlerimiz kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler ile yaşlılar ve engellilerin tıraşını ücretsiz yapıyor. Elbistan’da yaşayan kıymetli bir zanaatkarımız Hüseyin Bey, belediyemizle ortak bir çalışma yürütmek için kollarını sıvadı. Kendisi, 7 personeli ile birlikte 93 mahallemizde haftada 1 gün çalışma yapacak. Özellikle dezavantajlı vatandaşlarımız, hasta ve şehre inemeyen yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın, çocuklarımızın tıraşlarını ücretsiz olarak yapıyor. Hüseyin Bey’in bu düşüncesi, çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi anlamına geliyor. Biz de kendisine destek olarak bunu hayata geçirdik. Ülkemize örnek olacak bir proje olduğunu düşünüyorum. İyiliği yaymak adına, güzellikleri paylaşmak adına soyunduğumuz bu çabanın ve çalışmanın hayırlar getirmesini diliyorum. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Her sektöre örnek teşkil edebileceğini düşündüğüm bir çalışma bu. Bundan sonra da arkasının geleceğini düşünüyorum.” Projeye öncülük eden erkek kuaförü Hüseyin Polat ta ilçe merkezden uzak kırsal mahallelerdeki çocuk, engelli ve yaşlıları tıraş ederek onları mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi. Projenin başlatıldığı kırsal Karamağara Mahallesinde tıraş olanlar da ‘Gönül Bağı’ projesinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e ve kendilerini tıraş eden berber ve kuaförlere teşekkür etti.