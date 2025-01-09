Ahmet Karacabey Caddesi’nde yaklaşık 700 iş yeri ile 300 konutun yer aldığı rezerv alan projesinde yürütülen Çalışmalar çerçevesinde, temel kazısı başlarken rezerv alandaki binalar da iş makinelerince yıkılıyor.

Asrın felaketi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Elbistan şehir merkezinin yeniden dizaynı ve tasarımı için hayata geçirdiği rezerv alan uygulamasının en önemli ayağında çalışmalar başladı. Ahmet Karacabey Caddesi ile Dulkadiroğlu Caddesi arasındaki bölgeyi kapsayan rezerv alan çalışmasında yaklaşık 700 dükkan+büro ve 300 konut yapımı planlanıyor.