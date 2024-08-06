Elbistan-Göksun karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Göksun’dan Elbistan yönüne seyreden resmi plakalı bir kamyon, ani bir şerit değişikliği yapan araca çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Devrilen kamyon, çekici yardımıyla kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın detayları ve kazanın nedeni yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.