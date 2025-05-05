15 günlük karantina sürecinde, Elbistan ve çevresinde yapılan detaylı incelemelerde herhangi bir şap hastalığı vakasına rastlanmadı. Bu durum, alınan tedbirlerin etkinliğini ortaya koyarken, hayvancılık sektörüne de rahat bir nefes aldırdı.



Elbistan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, hastalığa rastlanmaması üzerine Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası’nın 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü yeniden faaliyete geçmesine karar verdi. Kararın açıklanması, özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışlarını planlayan üreticiler arasında büyük memnuniyet yarattı.



Elbistan Hayvan Borsası’nın açılmasıyla birlikte bölgedeki hayvan ticaretinin hareketlenmesi ve yılın en yoğun dönemlerinden birinin yaşanması bekleniyor. Yetkililer, üreticilere ve alıcılara sağlık ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunarak hastalıkların önlenmesinde tedbirlere uyulmasının önemini vurguladı.

Elbistan Belediyesi yetkilileri ise hayvancılık sektörüne destek olmak için borsanın düzenli denetimlerle faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.