Edinilen bilgilere göre, kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çiftliğin saman deposuna ulaştı. Yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ekibi, su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla itfaiye ekipleri, samanlığın duvarlarını iş makineleri yardımıyla yıkarak müdahalede bulundu. Ancak tüm çabalara rağmen, tonlarca saman balyası alevlerin arasında kalarak tamamen yanıp kül oldu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu