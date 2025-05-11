İddiaya göre, bir vatandaşa ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İçeride bulunan ahşap malzemeler alevlerin hızla yayılmasına neden olurken, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi kendi imkânlarıyla yaptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye Elbistan İtfaiye Kısım Amirliği’ne bağlı ekiplerle birlikte jandarma sevk edildi.

İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı ancak yapı tamamen kullanılamaz duruma geldi. Maddi zararın büyük olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.