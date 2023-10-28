Elbistan'dan Nurhak istikametine ilerleyen Hasan K. Kontrolündeki cip, karşı yönden gelen Musa T.nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu, her iki araç da yol kenarına savruldu. Tekerleklerin koptuğu kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası kapanan yol, ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

